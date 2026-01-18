Journée festive en musique à Saint-Louis, Ville de saint-louis, Saint-Louis

Journée festive en musique à Saint-Louis Dimanche 21 juin, 15h00 Ville de saint-louis Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Venez célébrer l’été avec nous dans des lieux emblématiques de la ville, tels que la magnifique place de l’Hôtel de Ville, la Croisée des Lys, ainsi que dans plusieurs sites partenaires.

Cet événement musical incontournable débutera à 15h et proposera une programmation riche, couvrant tous les styles de musique.

De plus, une offre de restauration sera disponible sur l’ensemble des sites, pour profiter pleinement de cette journée festive.

Ville de saint-louis sain-louis 68300 Saint-Louis 68300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 89 69 52 00 http://www.saint-louis.fr

Venez célébrer l’été avec nous dans des lieux emblématiques de la ville, tels que la magnifique place de l’Hôtel de Ville, la Croisée des Lys, ainsi que dans plusieurs sites partenaires.

©ville de Saint-Louis