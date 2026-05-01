Démonstration tailleur de pierre Plan Incliné de Saint-Louis/Arzviller Saint-Louis

Saint-Louis

Démonstration tailleur de pierre

Plan Incliné de Saint-Louis/Arzviller 200 rue du Plan Incliné Saint-Louis Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion de la fête des mères, venez à la rencontre de Cédric Oesch, tailleur de pierre de l’Atelier XIII Or du Temps. Il vous fera découvrir l’art de la sculpture du grès rose des Vosges. Démonstration incluse dans le billet d’entrée au Plan Incliné .Tout public

4 .

Plan Incliné de Saint-Louis/Arzviller 200 rue du Plan Incliné Saint-Louis 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 25 30 69 info@plan-incline.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Mother’s Day, come and meet Cédric Oesch, stonemason at Atelier XIII Or du Temps. He’ll introduce you to the art of sculpting Vosges pink sandstone. Demonstration included with admission to the Plan Incliné.

L’événement Démonstration tailleur de pierre Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PAYS DE PHALSBOURG