Circuit des Folies Siffait Le Cellier Loire-Atlantique

Circuit des Folies Siffait 44850 Le Cellier Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une belle randonnée à la découverte d’un site exceptionnel du Pays d’Ancenis les Folies Siffait. Comptez 1h45 pour découvrir les paysages variés du Cellier. Renouez avec la nature en découvrant les coulées et l’histoire passionnante des Folies Siffait.

https://rando.loire-atlantique.fr/trek/10525-Les-Folies-Siffait +33 2 40 83 07 44

English :

A beautiful hike to discover an exceptional site in the Pays d’Ancenis: the Folies Siffait. Allow 1h45 to discover the varied landscapes of Le Cellier. Reconnect with nature as you discover the coulees and the fascinating history of the Folies Siffait.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung, um einen außergewöhnlichen Ort im Pays d’Ancenis zu entdecken: die Folies Siffait. Rechnen Sie mit 1 Stunde und 45 Minuten, um die abwechslungsreiche Landschaft von Le Cellier zu entdecken. Entdecken Sie die Natur und die spannende Geschichte der Folies Siffait.

Italiano :

Una bella passeggiata alla scoperta di un sito eccezionale della regione dell’Ancenis: le Folies Siffait. 1 ora e 45 minuti per scoprire i variegati paesaggi di Le Cellier. Ritornate a contatto con la natura scoprendo le coulees e l’affascinante storia delle Folies Siffait.

Español :

Un hermoso paseo para descubrir un lugar excepcional de la región de Ancenis: las Folies Siffait. Dedique 1 hora y 45 minutos a descubrir los variados paisajes de Le Cellier. Vuelva a entrar en contacto con la naturaleza descubriendo las coulees y la fascinante historia de las Folies Siffait.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par eSPRIT Pays de la Loire