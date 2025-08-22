Circuit des fontaines de l’Anguienne Soyaux Charente

Circuit des fontaines de l’Anguienne

Circuit des fontaines de l’Anguienne Parking de la centrale électrique 16800 Soyaux Charente Nouvelle-Aquitaine

Falaises, blocs rocheux et anciennes carrières encadrent cette luxuriante vallée aux sols gorgés d’eau et riche en patrimoine que vous découvrirez en suivant le cours de l’Anguienne et du haut des falaises.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Cliffs, boulders and ancient quarries frame this lush valley, with its waterlogged soils and rich heritage, which you can discover by following the course of the Anguienne and from the top of the cliffs.

Deutsch :

Dieses üppige Tal mit seinen wassergetränkten Böden und seinem reichen Kulturerbe wird von Klippen, Felsblöcken und alten Steinbrüchen eingerahmt, die Sie entlang des Flusses Anguienne und von den Klippen aus entdecken können.

Italiano :

Scogliere, massi e antiche cave fanno da cornice a questa valle lussureggiante, con i suoi terreni acquitrinosi e il suo ricco patrimonio, che potrete scoprire seguendo il corso dell’Anguienne e dall’alto delle scogliere.

Español :

Acantilados, peñascos y antiguas canteras enmarcan este valle exuberante, de suelos encharcados y rico patrimonio, que podrá descubrir siguiendo el curso del Anguienne y desde lo alto de los acantilados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme