Circuit des fontaines Lacaune Tarn

Circuit des fontaines Lacaune Tarn vendredi 1 août 2025.

Circuit des fontaines

Circuit des fontaines Place Général de Gaulle 81230 Lacaune Tarn Occitanie

Cette balade vous permettra de découvrir, librement, l’histoire de Lacaune au travers de son patrimoine: la Fontaine des Pisseurs, l’église Notre Dame de Lacaune (XVIIème siècle), les lavoirs…

Plan disponible au bureau d’information touristique.

http://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/ +33 5 32 11 09 45

English :

This walk will allow you to discover, freely, the history of Lacaune through its heritage: the Fountain of the Pissors, the church Notre Dame de Lacaune (17th century), the wash houses…

Map available at the tourist information office.

Deutsch :

Auf diesem Spaziergang können Sie die Geschichte von Lacaune anhand seines Kulturerbes entdecken: die Fontaine des Pisseurs, die Kirche Notre Dame de Lacaune (17. Jahrhundert), die Waschhäuser…

Plan in der Touristeninformation erhältlich.

Italiano :

Questa passeggiata vi permetterà di scoprire, liberamente, la storia di Lacaune attraverso il suo patrimonio: la Fontana dei Tessitori, la chiesa di Notre Dame de Lacaune (XVII secolo), i lavatoi…

Mappa disponibile presso l’ufficio informazioni turistiche.

Español :

Este paseo le permitirá descubrir, libremente, la historia de Lacaune a través de su patrimonio: la Fuente de los Tejedores, la iglesia de Notre Dame de Lacaune (siglo XVII), los lavaderos…

Mapa disponible en la oficina de turismo.

