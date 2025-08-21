Circuit des fortifications de Mouzon Mouzon Ardennes

Circuit des fortifications de Mouzon

Mouzon fut, depuis presque toujours, une zone frontière.Déjà à l’époque romaine, on note les Trévires au nord et les Rèmes, au sud.Plus tard, après le traité de Verdun de 843 la frontière entre le royaume de Charles le Chauve et la Lotharingie passe entre Mouzon et Carignan (Yvois) ainsi que la séparation entre la France et l’empire germanique.L’historien Fernand Braudel notait les permanences en histoire et il semble bien que cette vocation de Mouzon comme ville frontière entre dans cette vision même si on ne doit pas appliquer le concept moderne de frontière aux situations antérieures.Toujours est-il que c’est à cette localisation que la ville doit d’avoir été fortifiée.Si les premières défenses peuvent dater de la fondation de l’abbaye cistercienne en 971, elles accompagnent la reconstruction de l’église-abbatiale à partir de 1212 faisant de Mouzon la deuxième ville du diocèse, après Reims.Ce n’est qu’en 1659 que Louis XIV repousse le frontière du Royaume de France d’une vingtaine de km vers l’est.Les remparts sont alors délaissés ou les pierres taillées sont réemployées à autre chose. La Porte de Bourgogne reste le plus beau vestige de ce passé militaire.

English :

Mouzon was almost always a border area, already in Roman times, the Trevires in the north and the Rèmes in the south. Later, after the Treaty of Verdun of 843, the border between the kingdom of Charles the Bald and Lotharingia passed between Mouzon and Carignan (Yvois) and the separation between France and the Germanic Empire.The historian Fernand Braudel noted the permanences in history and it seems that Mouzon’s vocation as a border town fits into this vision even if the modern concept of border should not be applied to earlier situations.The first defences may date from the foundation of the Cistercian abbey in 971, but they accompanied the reconstruction of the abbey church from 1212 onwards, making Mouzon the second town of the diocese after Rheims.It was only in 1659 that Louis XIV pushed the frontier of the Kingdom of France about 20 km eastwards, and the ramparts were abandoned or the cut stones were reused for other purposes. The Porte de Bourgogne remains the most beautiful vestige of this military past.

Deutsch :

Mouzon war fast schon immer ein Grenzgebiet. Bereits in der Römerzeit gab es im Norden die Treverer und im Süden die Römer. 843, nach dem Vertrag von Verdun, verlief die Grenze zwischen dem Königreich Karls des Kahlen und Lotharingien zwischen Mouzon und Carignan (Yvois), und auch die Trennung zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich wurde vollzogen.Der Historiker Fernand Braudel wies auf die Permanenzen in der Geschichte hin, und es scheint, dass die Berufung Mouzons als Grenzstadt in diese Sichtweise passt, auch wenn man das moderne Konzept der Grenze nicht auf frühere Situationen anwenden sollte.Die ersten Verteidigungsmaßnahmen gehen auf die Gründung der Zisterzienserabtei im Jahr 971 zurück und begleiteten den Wiederaufbau der Abteikirche ab 1212, wodurch Mouzon nach Reims zur zweitgrößten Stadt der Diözese wurde.Erst 1659 verschob Ludwig XIV. die Grenze des Königreichs Frankreich um etwa 20 km nach Osten, woraufhin die Stadtmauern vernachlässigt oder die behauenen Steine anderweitig verwendet wurden. Die Porte de Bourgogne ist das schönste Überbleibsel dieser militärischen Vergangenheit.

Italiano :

Mouzon è stata quasi sempre una zona di frontiera, con i Treviri a nord e i Reims a sud, e più tardi, dopo il Trattato di Verdun dell’843, il confine tra il regno di Carlo il Calvo e la Lotaringia passava tra Mouzon e Carignan (Yvois), così come la separazione tra la Francia e l’Impero germanico.Lo storico Fernand Braudel ha notato le permanenze nella storia e sembra che la vocazione di Mouzon come città di confine rientri in questa visione, anche se non dobbiamo applicare il concetto moderno di confine a situazioni precedenti.Sebbene le prime difese possano risalire alla fondazione dell’abbazia cistercense nel 971, esse accompagnarono la ricostruzione della chiesa abbaziale a partire dal 1212, facendo di Mouzon la seconda città della diocesi, dopo Reims.Solo nel 1659 Luigi XIV spinse il confine del Regno di Francia di venti chilometri verso est e i bastioni furono abbandonati o le pietre tagliate furono utilizzate per altri scopi. La Porte de Bourgogne rimane la più bella testimonianza di questo passato militare.

Español :

Mouzón ha sido casi siempre una zona fronteriza, con los treviros al norte y los reinosanos al sur, y más tarde, tras el Tratado de Verdún en el año 843, la frontera entre el reino de Carlos el Calvo y Lotaringia pasaba entre Mouzón y Carignan (Yvois), al igual que la separación entre Francia y el Imperio Germánico.El historiador Fernand Braudel señaló las permanencias en la historia y parece que la vocación de Mouzón como ciudad fronteriza forma parte de esta visión, aunque no debamos aplicar el concepto moderno de frontera a situaciones anteriores.Aunque las primeras defensas pueden datar de la fundación de la abadía cisterciense en 971, acompañaron la reconstrucción de la iglesia abacial a partir de 1212, convirtiendo a Mouzon en la segunda ciudad más grande de la diócesis, después de Reims.No fue hasta 1659 cuando Luis XIV empujó la frontera del Reino de Francia veinte kilómetros hacia el este, y las murallas fueron abandonadas o las piedras cortadas se utilizaron para otros fines. La Porte de Bourgogne sigue siendo el más bello vestigio de este pasado militar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Ardennes Tourisme