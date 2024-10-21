Cyclotourisme Les Routes de l’Histoire Mouzon Ardennes

Cyclotourisme Les Routes de l’Histoire Mouzon Ardennes vendredi 1 août 2025.

Cyclotourisme Les Routes de l’Histoire

Cyclotourisme Les Routes de l’Histoire Parking de l’abbatiale 08210 Mouzon Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

De beaux paysages vallonnés vous attendent sur ces petites routes de campagne, sur ces terres qui constituèrent longtemps la frontière du Royaume de France. Notre histoire y est partout présente de la voie romaine aux fortifications de Mouzon en passant par Beaumont, célèbre pour son traité. Cette campagne paisible regorge de lieux de Mémoire.

+33 3 24 27 73 73

English :

Beautiful hilly landscapes await you on these small country roads, on these lands which for a long time constituted the border of the Kingdom of France. Our history is present everywhere: from the Roman road to the fortifications of Mouzon via Beaumont, famous for its treaty. This peaceful countryside abounds with places of memory.

Deutsch :

Schöne hügelige Landschaften erwarten Sie auf diesen kleinen Landstraßen, in diesem Land, das lange Zeit die Grenze des Königreichs Frankreich bildete. Unsere Geschichte ist hier überall präsent: von der Römerstraße über die Befestigungsanlagen von Mouzon bis hin zu Beaumont, das für seinen Vertrag berühmt ist. In dieser friedlichen Landschaft gibt es viele Orte der Erinnerung.

Italiano :

Splendidi paesaggi collinari vi attendono su queste piccole strade di campagna, su queste terre che per lungo tempo sono state la frontiera del Regno di Francia. La nostra storia è presente ovunque: dalla strada romana alle fortificazioni di Mouzon, passando per Beaumont, famosa per il suo trattato. Questa tranquilla campagna è ricca di luoghi della memoria.

Español :

Hermosos paisajes de colinas le esperan en estas pequeñas carreteras rurales, en estas tierras que fueron durante mucho tiempo la frontera del Reino de Francia. Nuestra historia está presente en todas partes: desde la calzada romana hasta las fortificaciones de Mouzon, pasando por Beaumont, famoso por su tratado. Esta tranquila campiña está llena de lugares para el recuerdo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Ardennes Tourisme