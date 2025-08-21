Circuit des Gorges de l’Ain Poncin Ain

Circuit des Gorges de l’Ain

Circuit des Gorges de l’Ain 01450 Poncin Ain Auvergne-Rhône-Alpes

En suivant la route pittoresque des Gorges de l’Ain au départ de Poncin se succèdent sites naturels étonnamment préservés, villages et hameaux typiques aux maisons vigneronnes en pierre.

https://www.cerdonvalleedelain.fr/ +33 4 69 19 11 50

English : Ain river gorges road

The picturesque route down the Ain Gorges from Poncin is lined with astonishingly well-preserved natural sites and typical villages and hamlets with stone-built winegrowers’ houses, as well as magnificent bridges.

Deutsch :

Wenn Sie von Poncin aus der malerischen Straße der Ain-Schluchten folgen, reihen sich erstaunlich gut erhaltene Naturschauplätze, typische Dörfer und Weiler mit Winzerhäusern aus Stein aneinander.

Italiano :

Seguendo la strada pittoresca delle Gorges dell’ Ain in partenza di Poncin, le scoperte si susseguono. I siti naturali sono preservati, villaggi e frazioni tipici fino a case viticoltori in pietra e magnifiche opera d’arte.

Español :

Siguiendo la pintoresca ruta de las Gargantas del Ain desde Poncin, se encontrará con una sucesión de parajes naturales sorprendentemente bien conservados, pueblos y aldeas típicas con casas de viticultores de piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-01-20 par Aintourisme source Apidae Tourisme