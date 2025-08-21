Circuit des Gorges de l’Ain Poncin Ain
Circuit des Gorges de l’Ain Poncin Ain vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Gorges de l’Ain
Circuit des Gorges de l’Ain 01450 Poncin Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
En suivant la route pittoresque des Gorges de l’Ain au départ de Poncin se succèdent sites naturels étonnamment préservés, villages et hameaux typiques aux maisons vigneronnes en pierre.
https://www.cerdonvalleedelain.fr/ +33 4 69 19 11 50
English : Ain river gorges road
The picturesque route down the Ain Gorges from Poncin is lined with astonishingly well-preserved natural sites and typical villages and hamlets with stone-built winegrowers’ houses, as well as magnificent bridges.
From 1st June to 30 September 2015, the Serrieres-sur-Ain bridge will be closed due to works.
Deutsch :
Wenn Sie von Poncin aus der malerischen Straße der Ain-Schluchten folgen, reihen sich erstaunlich gut erhaltene Naturschauplätze, typische Dörfer und Weiler mit Winzerhäusern aus Stein aneinander.
Italiano :
Seguendo la strada pittoresca delle Gorges dell’ Ain in partenza di Poncin, le scoperte si susseguono. I siti naturali sono preservati, villaggi e frazioni tipici fino a case viticoltori in pietra e magnifiche opera d’arte.
Español :
Siguiendo la pintoresca ruta de las Gargantas del Ain desde Poncin, se encontrará con una sucesión de parajes naturales sorprendentemente bien conservados, pueblos y aldeas típicas con casas de viticultores de piedra.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-01-20 par Aintourisme source Apidae Tourisme