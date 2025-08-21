Circuit Route du Bugey Pays du Cerdon/Vallée de l’Ain Poncin Ain

Circuit Route du Bugey Pays du Cerdon/Vallée de l’Ain

Circuit Route du Bugey Pays du Cerdon/Vallée de l’Ain 10 place Xavier Bichat 01450 Poncin Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit routier mène de Serrière-sur-Ain à Douvres. Il vous invite à traverser une douzaine de villages au détour de petites routes ravissantes. Des routes qui serpentent sur les collines, gorgées de raisins, ou le long de la rivière d’Ain.

https://www.cerdonvalleedelain.fr/ +33 4 69 19 11 50

English :

Five circular tours which take you from village to village, from Ambérieu-en-Bugey to Belley via Saint-Rambert-en-Bugey and Ambronay, on a voyage of discovery through a renowned winegrowing region to meet its passionately dedicated growers.

Deutsch :

Diese Route führt von Serrière-sur-Ain nach Dover. Sie lädt Sie dazu ein, ein Dutzend Dörfer zu durchqueren, die auf bezaubernden kleinen Straßen liegen. Die Straßen schlängeln sich durch die traubenreichen Hügel oder entlang des Flusses Ain.

Italiano :

Questo circuito stradale conduce da Serrière-sur-Ain a Douvres. Vi invita ad attraversare una dozzina di villaggi lungo strade piccole e affascinanti. Strade che si snodano tra le colline, piene di uva, o lungo il fiume Ain.

Español :

Este circuito de carretera lleva de Serrière-sur-Ain a Douvres. Le invita a cruzar una docena de pueblos por pequeñas carreteras con encanto. Carreteras que serpentean por las colinas, llenas de uvas, o a lo largo del río Ain.

