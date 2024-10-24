Circuit des grands bois Épinal Vosges

Circuit des grands bois Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des grands bois 200 m aprés la dechetterie 88000 Épinal Vosges Grand Est

Merci au club vosgien pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

Balisage disque Bleu 20 km

Randonnée ombragée en forêt communale d’Épinal, abritant des arbres et des sites remarquables.

A l’entrée de la forêt prendre à droite le chemin forestier balisé (disque plein couleur bleu). Après le passage du ruisseau, continuer à gauche sur 600 m. S’engager ensuite sur le chemin à gauche, balisé (triangle plein couleur bleu) puis sur le chemin du Void des roches sur 400 m. Dans le virage, à la croisée des chemins, prendre à droite le sentier qui mène à la roche de la Grenouille.

Un peu plus loin, prendre le sentier des ducs, balisé (losange couleur jaune) qui vous conduit à la croix des Bossottes après être passé près d’un grand Douglas, arbre remarquable. Prendre à gauche le chemin du Saint-Oger pour arriver à un carrefour.

S’engager sur la route forestière de Maisonfaing sur 3 km pour passer à proximité des « grands Douglas », ensemble d’arbres remarquables situé légèrement hors circuit.

Quitter les grands Douglas et prendre à droite le sentier balisé (disque plein couleur bleu) et (losange couleur jaune) en direction des roches Charlot en suivant un joli petit vallon rocheux. Franchir le ruisseau à droite et continuer sur le sentier jusqu’à la roche goutteuse.

Un peu après cette dernière, prendre le chemin balisé (croix couleur rouge) sur 600 m et au carrefour prendre à droite la tranchée de Charmois pour arriver à nouveau à la croix des Bossottes. Tourner à gauche sur le chemin des Prés Barthes. Quelque 100 m plus loin, s’engager sur le sentier balisé (disque plein couleur bleu) pour rejoindre le point de départ, parking de la Folie Finot.

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/circuit-des-grands-bois-2275885 +33 3 29 82 53 32

English :

Thank you to the Vosges club for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths.

Blue disc beaconing 20 km

Shady hike in the communal forest of Épinal, sheltering trees and remarkable sites.

At the entrance of the forest, turn right on the marked forest road (blue disc). After the brook, continue to the left for 600 m. Then turn left onto the path marked out (blue triangle) and then 400 m on the Void des roches path. In the bend, at the crossroads, take the path on the right that leads to the roche de la Grenouille.

A little further on, take the path of the Dukes, marked out (yellow diamond) which leads you to the cross of the Bossottes after passing near a large Douglas, a remarkable tree. Turn left on the chemin du Saint-Oger to reach a crossroads.

Drive on the forest road of Maisonfaing for 3 km to pass near the « grands Douglas », a group of remarkable trees located slightly out of the way.

Leave the « grands Douglas » and take on the right the path marked out (full blue disc) and (yellow diamond) in the direction of the Charlot rocks following a pretty small rocky valley. Cross the brook on the right and continue on the path until you reach the drop rock.

Shortly after the latter, take the marked path (red cross) for 600 m and at the crossroads turn right into the Charmois trench to reach the Bossottes cross again. Turn left on the Chemin des Prés Barthes. About 100 m further on, take the marked path (blue disc) to reach the starting point, Folie Finot car park.

Deutsch :

Vielen Dank an den Club Vosgien für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die seine Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Markierung Blaue Scheibe 20 km

Schattige Wanderung im Gemeindewald von Épinal, der bemerkenswerte Bäume und Sehenswürdigkeiten beherbergt.

Am Eingang des Waldes biegen Sie rechts auf den markierten Waldweg ab (blaue Scheibe). Nachdem Sie den Bach überquert haben, gehen Sie 600 m weiter nach links. Biegen Sie dann links in den markierten Weg (blaues Farbdreieck) und dann 400 m in den Weg von Void des roches ein. In der Kurve, an der Wegkreuzung, biegen Sie rechts auf den Pfad ab, der zu den Grenouille-Felsen führt.

Etwas weiter nehmen Sie den markierten Herzogspfad (gelbe Farbraute), der Sie zum Kreuz von Bossottes führt, nachdem Sie an einer großen Douglasie, einem bemerkenswerten Baum, vorbeigekommen sind. Biegen Sie links in den Chemin du Saint-Oger ein, um an eine Kreuzung zu gelangen.

Gehen Sie 3 km auf der Forststraße von Maisonfaing weiter und kommen Sie an den « grands Douglas » vorbei, einer Gruppe bemerkenswerter Bäume, die etwas abseits der Strecke liegen.

Verlassen Sie die großen Douglasien und nehmen Sie rechts den markierten Weg (blaue Scheibe) und (gelbe Raute) in Richtung der Charlot-Felsen, indem Sie einem hübschen kleinen Felsentälchen folgen. Überqueren Sie den Bach auf der rechten Seite und folgen Sie dem Pfad bis zum Tropfsteinfelsen.

Kurz nach diesem nehmen Sie den markierten Weg (rotes Farbkreuz) für 600 m und biegen an der Kreuzung rechts in den Graben von Charmois ab, um erneut zum Kreuz von Bossottes zu gelangen. Biegen Sie links auf den Chemin des Prés Barthes ab. Nach etwa 100 m nehmen Sie den markierten Weg (blaue Scheibe) und gelangen zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz Folie Finot.

Italiano :

Si ringrazia il Club dei Vosgi per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Disco blu che segna 20 km

Una passeggiata ombreggiata nella foresta di Épinal, con alberi e siti notevoli.

All’ingresso del bosco, svoltare a destra sul sentiero forestale segnalato (disco blu pieno). Dopo aver attraversato il torrente, proseguire a sinistra per 600 m. Prendere quindi il sentiero a sinistra, segnalato (triangolo blu solido), poi il sentiero Void des roches per 400 m. Nella curva, all’incrocio, prendere il sentiero a destra che conduce alla roche de la Grenouille.

Un po’ più avanti, prendete il sentiero dei duchi, segnalato (diamante giallo) che vi porta alla croce di Bossottes dopo essere passati vicino a un grande albero di Douglas, notevole. Svoltate a sinistra sul sentiero Saint-Oger e raggiungete un incrocio.

Percorrendo la strada forestale di Maisonfaing per 3 km si passa vicino ai « grands Douglas », un gruppo di alberi notevoli situati leggermente fuori dal circuito.

Lasciare il « Grands Douglas » e prendere a destra il sentiero segnalato (disco solido blu) e (diamante giallo) in direzione delle « Roches Charlot » seguendo una bella valletta rocciosa. Attraversare il ruscello sulla destra e proseguire sul sentiero fino alla roccia gocciolante.

Poco dopo quest’ultima, prendere il sentiero segnalato (croce rossa) per 600 m e all’incrocio svoltare a destra nella trincea di Charmois per raggiungere nuovamente la croce di Bossottes. Svoltare a sinistra sul Chemin des Prés Barthes. Dopo circa 100 metri, imboccate il sentiero segnalato (disco solido blu) per raggiungere il punto di partenza, il parcheggio di Folie Finot.

Español :

Gracias al Club de los Vosgos por la realización de esta excursión y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos.

Disco azul que marca 20 km

Un paseo a la sombra en el bosque de Épinal, con árboles y lugares notables.

A la entrada del bosque, gire a la derecha por la pista forestal señalizada (disco azul completo). Después de cruzar el arroyo, continúe a la izquierda durante 600 m. A continuación, tome el camino de la izquierda, señalizado (triángulo azul sólido), y luego el camino de Void des roches durante 400 m. En la curva, en el cruce, tome el camino de la derecha que lleva a la roche de la Grenouille.

Un poco más adelante, tome el camino de los duques, marcado (diamante amarillo) que le lleva a la cruz de Bossottes después de haber pasado cerca de un gran Douglas, árbol notable. Gire a la izquierda por el camino de Saint-Oger para llegar a un cruce.

Tome la carretera forestal de Maisonfaing durante 3 km para pasar cerca de los « grands Douglas », un grupo de árboles notables situados ligeramente fuera del circuito.

Deje los « grands Douglas » y tome a la derecha el camino marcado (disco sólido azul) y (diamante amarillo) en dirección a las « Roches Charlot » siguiendo un pequeño y agradable valle rocoso. Cruzar el arroyo a la derecha y continuar por el camino hasta la roca que gotea.

Poco después de este último, tome el camino marcado (cruz roja) durante 600 m y en el cruce gire a la derecha en la trinchera de Charmois para llegar de nuevo a la cruz de Bossottes. Gire a la izquierda por el Chemin des Prés Barthes. A unos 100 metros, tome el camino marcado (disco sólido azul) para llegar al punto de partida, el aparcamiento Folie Finot.

