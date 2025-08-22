Circuit des remparts de Deneuvre Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Circuit des remparts de Deneuvre Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des remparts de Deneuvre 32 Grande Rue 54120 Deneuvre Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : Tarif :

Sentier pédestre agrémenté de panneaux historiques, permettant de découvrir ce qui fut l’une des plus puissante seigneurie du Lunévillois. Ce sentier est disponible dans les 3 points d’accueil de la Maison du Tourisme du Lunévillois.

Visites guidées possibles sur demande.

Facile

http://www.museehercule.com/ +33 3 83 75 22 82

English :

Walking trail with historical panels, allowing you to discover what was one of the most powerful seigneuries of Lunévillois. This trail is available in the 3 reception points of the Lunévillois Tourist Office

Guided tours are available on request.

Deutsch :

Ein Wanderweg mit historischen Schildern, auf dem Sie entdecken können, was einst eine der mächtigsten Herrschaften des Lunévillois war. Dieser Pfad ist in den drei Empfangsstellen des Maison du Tourisme du Lunévillois erhältlich

Geführte Besichtigungen sind auf Anfrage möglich.

Italiano :

Un percorso a piedi con pannelli storici, che permette di scoprire quella che un tempo era una delle signorie più potenti del Lunévillois. Questo percorso è disponibile presso i 3 punti di accoglienza della Maison du Tourisme du Lunévillois

Le visite guidate sono disponibili su richiesta.

Español :

Un recorrido a pie con paneles históricos que permite descubrir lo que fue uno de los señoríos más poderosos del Lunévillois. Este recorrido está disponible en los 3 puntos de recepción de la Maison du Tourisme du Lunévillois

Las visitas guiadas están disponibles bajo petición.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Système d’information touristique Lorrain