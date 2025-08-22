Circuit des Rennes PR9 Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Circuit des Rennes PR9 Bruniquel

Circuit des Rennes PR9 Bruniquel 2 rue de la fraternité 82800 Bruniquel Tarn-et-Garonne Occitanie

Remontez le temps en suivant le sentier de la préhistoire qui vous mènera sur plusieurs sites préhistoriques autour du village de Bruniquel.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Prehistoric Trail

Go back in time by following the prehistoric trail which will lead you to several prehistoric sites around the village of Bruniquel.

Deutsch :

Drehen Sie die Zeit zurück, indem Sie dem Pfad der Vorgeschichte folgen, der Sie zu mehreren prähistorischen Stätten rund um das Dorf Bruniquel führt.

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo lungo il sentiero della preistoria, che comprende una serie di siti preistorici intorno al villaggio di Bruniquel.

Español : Ruta de la Prehistoria

Retroceda en el tiempo siguiendo el sendero prehistórico que le llevará a varios yacimientos prehistóricos alrededor del pueblo de Bruniquel.

