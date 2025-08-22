Circuit des saveurs Fontanes Lot

Circuit des saveurs

Circuit des saveurs 46230 Fontanes Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 10800.0 Tarif :

Une belle promenade en perspective qui vous fera cheminer entre truffières et petits bâtis en pierre sèche mais aussi dans des zones plus humides.

La présence d’un réseau important de prairies naturelles, de zones humides, de boisements, de haies bocagères, etc, confère aux vallées du Lemboulas et du Boulou sur ce secteur un caractère naturel tout à fait particulier ayant conduit de nombreux acteurs à agir en faveur de leur préservation.

English :

A beautiful walk in perspective that will make you walk between truffle fields and small dry stone buildings but also in wetter areas.

The presence of an important network of natural meadows, wetlands, woodland, hedges, etc., gives the Lemboulas and Boulou valleys in this sector a very special natural character which has led many actors to act in favour of their preservation.

Deutsch :

Ein schöner Spaziergang, der Sie zwischen Trüffelfeldern und kleinen Gebäuden aus trockenem Stein, aber auch durch feuchtere Gebiete führen wird.

Die Täler des Lemboulas und des Boulou in diesem Gebiet haben einen ganz besonderen natürlichen Charakter, der viele Akteure dazu veranlasst hat, sich für ihren Erhalt einzusetzen.

Italiano :

Una bella passeggiata in prospettiva che vi farà camminare tra tartufaie e piccole costruzioni in pietra a secco ma anche in zone più umide.

La presenza di un’ampia rete di prati naturali, zone umide, boschi, siepi, ecc. conferisce alle valli del Lemboulas e del Boulou di questo settore un carattere naturale molto particolare, che ha spinto molte persone ad attivarsi per preservarle.

Español :

Un hermoso paseo en perspectiva que le hará caminar entre campos de trufas y pequeñas construcciones de piedra seca pero también en zonas más húmedas.

La presencia de una amplia red de praderas naturales, humedales, bosques, setos, etc., confiere a los valles del Lemboulas y del Boulou en este sector un carácter natural muy especial que ha llevado a muchas personas a actuar para preservarlos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot