Visite de la Brasserie Ratz Fontanes
Visite de la Brasserie Ratz Fontanes samedi 18 avril 2026.
Fontanes
Visite de la Brasserie Ratz
725 avenue Saint-Exypéry Fontanes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-18
Dans le cadre de la manifestation Dor'Lot Emerveille, nous vous invitons à venir découvrir l’histoire de la Brasserie Artisanale Ratz, notre savoir-faire et les ingrédients qui composent nos recettes authentiques
Dans le cadre de la manifestation Dor'Lot Emerveille, nous vous invitons à venir découvrir l’histoire de la Brasserie Artisanale Ratz, notre savoir-faire et les ingrédients qui composent nos recettes authentiques. A l’issue de votre visite, nous aurons le plaisir de vous faire déguster nos bières à la pression ou en bouteille.
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725 avenue Saint-Exypéry Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 53 05 63
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English :
As part of the Dor'Lot Emerveille event, we invite you to come and discover the history of Brasserie Artisanale Ratz, our know-how and the ingredients that go into our authentic recipes
L’événement Visite de la Brasserie Ratz Fontanes a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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