Circuit des Trois Roches Hauts de Bienne Jura

Circuit des Trois Roches Place Jean Jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Les belvédères de la Roche au Dade et du Béchet surplombant Morez offrent une magnifique vue sur la ville et la vallée morézienne.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330382-circuit-des-trois-roches +33 3 84 33 08 73

English :

The viewpoints of the Roche au Dade and the Béchet overlooking Morez offer a magnificent view of the city and the Morézienne valley.

Deutsch :

Die Aussichtspunkte Roche au Dade und Béchet oberhalb von Morez bieten einen herrlichen Blick auf die Stadt und das Tal von Morez.

Italiano :

I belvedere della Roche au Dade e del Béchet che sovrastano Morez offrono una magnifica vista sulla città e sulla valle della Morézienne.

Español :

Los miradores de Roche au Dade y Béchet, que dominan Morez, ofrecen una magnífica vista de la ciudad y del valle de Morézienne.

