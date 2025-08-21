Circuit d’Estaing Conques Estaing Aveyron
12190 Estaing Aveyron Occitanie
Au départ du village d’Estaing, tel un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis le pont gothique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, vous vous dirigerez vers Saint-Geniez-des-Ers.
English :
Departing from the village of Estaing, like a Santiago de Compostela pilgrim, from the Unesco World Heritage-listed Gothic bridge, you’ll head for Saint-Geniez-des-Ers.
Deutsch :
Vom Dorf Estaing aus wandern Sie wie ein Jakobspilger von der gotischen Brücke, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, nach Saint-Geniez-des-Ers.
Italiano :
Partendo dal villaggio di Estaing, come un pellegrino di Santiago de Compostela, dal ponte gotico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, vi dirigerete verso Saint-Geniez-des-Ers.
Español :
Partiendo del pueblo de Estaing, como un peregrino de Santiago de Compostela, desde el puente gótico declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, se dirigirá hacia Saint-Geniez-des-Ers.
