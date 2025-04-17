Trail d’Aqui Estaing Estaing Aveyron
Trail d’Aqui Estaing Estaing Aveyron vendredi 1 août 2025.
Trail d’Aqui Estaing
Trail d’Aqui Estaing parking du Foirail 12190 Estaing Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
15 km D+ 700m *** 15 % route 47 % chemin large 38 % monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !
English :
15 km D+ 700m *** 15 % road 47 % wide track 38 % monotrace 100 % happiness ! Run when you want to… Run with whoever you want to… Run while being guided… Run in total freedom!
Deutsch :
15 km D+ 700m *** 15 % Straße 47 % breiter Weg 38 % Einspurig 100 % Glück! Laufen, wann Sie wollen… Laufen, mit wem Sie wollen… Laufen, indem Sie sich führen lassen… Laufen in völliger Freiheit!
Italiano :
15 km D+ 700 m *** 15 % strada 47 % pista larga 38 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando si vuole? Correre con chi vuoi? Correre con una guida? Correte in totale libertà!
Español :
15 km D+ 700m *** 15 % carretera 47 % pista ancha 38 % monotramo ¡100 % felicidad! ¿Corre cuando quieres? ¿Corre con quien quieras? ¿Correr con un guía? ¡Corre con total libertad!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par ADT Aveyron