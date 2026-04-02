Circuit du Balcon de l’Armance Ervy-le-Châtel Aube

Circuit du Balcon de l’Armance Facile

Circuit du Balcon de l’Armance 10130 Ervy-le-Châtel Aube Grand Est

Durée : Distance : 11700.0 Tarif :

Départ Arrivée Ervy le Châtel

12 km 1h00

Balise vert (très facile)

De la halle circulaire d’Ervy le Châtel, unique en Europe, empruntez les ruelles qui vous replongent à l’époque médiévale, prenez le temps d’en admirer l’ancienne prison, l’Eglise St Pierre es Lien et son parvis d’où vous aurez une vue imprenable sur la vallée de l’Armance, et traversez la porte féodale St Nicolas. Après

être descendu au pied de la cité, vous longerez la rivière de l’Armance avant de remonter à travers bois vers votre point de départ.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

www.tourisme-othe-armance.com

Facile

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English :

Start Finish Ervy le Châtel

12 km 1h00

Green marker (very easy)

From Ervy le Châtel?s circular market hall, the only one of its kind in Europe, follow the narrow streets that take you back to medieval times. Take time to admire the old prison, the church of St Pierre es Lien and its forecourt, from which you have a breathtaking view of the Armance valley, and cross the feudal gateway of St Nicolas. After

after descending to the foot of the town, you will follow the Armance river before climbing back up through the woods to your starting point.

The mountain-biking base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectoral decree and available from the Mairie).

www.tourisme-othe-armance.com

Deutsch :

Start Ziel: Ervy le Châtel

12 km 1.00 Uhr

Grüne Markierung (sehr leicht)

Von der kreisförmigen Markthalle von Ervy le Châtel, die einzigartig in Europa ist, gehen Sie durch die Gassen, die Sie ins Mittelalter zurückversetzen, nehmen Sie sich Zeit, das alte Gefängnis zu bewundern, die Kirche St Pierre es Lien und ihren Vorplatz, von dem aus Sie einen herrlichen Blick auf das Armance-Tal haben, und gehen Sie durch das feudale Tor St Nicolas. Nach

nachdem Sie zum Fuß der Stadt hinabgestiegen sind, gehen Sie am Fluss Armance entlang, bevor Sie durch den Wald zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

www.tourisme-othe-armance.com

Italiano :

Partenza Arrivo Ervy le Châtel

12 km 1h00

Marcatore verde (molto facile)

Dalla sala circolare del mercato di Ervy le Châtel, unica nel suo genere in Europa, si percorrono le stradine che riportano all’epoca medievale. Prendetevi il tempo di ammirare l’antica prigione, la chiesa di St Pierre es Lien e il suo sagrato da cui si gode una vista ininterrotta sulla valle dell’Armance, e attraversate la porta feudale di St Nicolas. Dopo

dopo essere scesi ai piedi della città, si costeggia il fiume Armance prima di risalire attraverso il bosco fino al punto di partenza.

La base per mountain bike è aperta tutto l’anno, ad eccezione della stagione di caccia, che va da metà settembre all’inizio di marzo (questo periodo è definito ogni anno da un decreto prefettizio e può essere consultato presso il municipio).

www.tourisme-othe-armance.com

Español :

Salida Llegada Ervy le Châtel

12 km 1h00

Marcador verde (muy fácil)

Desde el mercado circular de Ervy le Châtel, único en Europa, siga las callejuelas que le transportarán a la época medieval. Tómese su tiempo para admirar la antigua prisión, la iglesia de St Pierre es Lien y su patio, desde donde podrá disfrutar de una vista ininterrumpida del valle de Armance, y cruce la puerta feudal de St Nicolas. Después de

tras descender a los pies de la ciudad, bordeará el río Armance antes de volver a subir por el bosque hasta el punto de partida.

La base de BTT está abierta todo el año, a excepción de la temporada de caza, que va de mediados de septiembre a principios de marzo (este periodo se define cada año por decreto prefectoral y puede consultarse en el ayuntamiento).

www.tourisme-othe-armance.com

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-10-09 par Aube en Champagne Attractivité