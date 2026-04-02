Pays d’Armance: à la découverte d’un village perché Ervy-le-Châtel Aube

Pays d’Armance: à la découverte d’un village perché Difficile

Pays d’Armance: à la découverte d’un village perché 10130 Ervy-le-Châtel Aube Grand Est

Durée : Distance : 74900.0 Tarif :

Pays d’Armance à la découverte d’un village perché “ 75 km niveau moyen. A voir lors de votre circuit: Ervy-le-Châtel et sa halle circulaire, Eglise de Racines, Eaux-Puiseaux musée du cidre, Auxon Eglise Saint-Loup (XVIème siècle).

Difficile

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English :

Pays d’Armance: discovering a perched village ? 75 km medium level. To see on your tour: Ervy-le-Châtel and its circular market hall, Racines church, Eaux-Puiseaux: cider museum, Auxon: Saint-Loup church (16th century).

Deutsch :

Pays d’Armance: Entdeckung eines hochgelegenen Dorfes ? 75 km mittleres Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: Ervy-le-Châtel und seine Rundhalle, Kirche von Racines, Eaux-Puiseaux: Cidre-Museum, Auxon: Kirche Saint-Loup (16. Jh.).

Italiano :

Pays d’Armance: alla scoperta di un villaggio di collina ? 75 km livello medio. Da vedere durante il tour: Ervy-le-Châtel e il suo mercato circolare, la chiesa di Racines, Eaux-Puiseaux: museo del sidro, Auxon: chiesa di Saint-Loup (XVI secolo).

Español :

Pays d’Armance: descubrir un pueblo de montaña … 75 km nivel medio. Lugares de interés: Ervy-le-Châtel y su mercado circular, iglesia de Racines, Eaux-Puiseaux: museo de la sidra, Auxon: iglesia de Saint-Loup (siglo XVI).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-11-05 par Aube en Champagne Attractivité