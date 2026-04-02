Les Chaumes Blanches Ervy-le-Châtel Aube

Les Chaumes Blanches Facile

Les Chaumes Blanches 10130 Ervy-le-Châtel Aube Grand Est

Durée : Distance : 6100.0 Tarif :

Les Chaumes Blanches 2h environ balisage blanc-bleu. A voir lors de votre circuit: Ervy-le-Châtel, sa halle circulaire et son église, ainsi que des vues sur les pentes du Pays d’Othe. A proximité: Vallée de la Seine et caves de champagne. Autour d’Ervy-le-Châtel, vous pourrez apercevoir dans les prés le bruant jaune.

Facile

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English :

Les Chaumes Blanches approx. 2h white-blue signposting. Highlights: Ervy-le-Châtel, with its circular market hall and church, and views over the slopes of the Pays d’Othe. Nearby: Seine Valley and champagne cellars. In the meadows around Ervy-le-Châtel, you can spot the yellow bunting.

Deutsch :

Les Chaumes Blanches ca. 2 Stunden weiß-blaue Markierung. Sehenswürdigkeiten: Ervy-le-Châtel mit seiner runden Halle und seiner Kirche sowie Aussichten auf die Hänge des Pays d’Othe. In der Nähe: Das Tal der Seine und die Champagnerkellereien. In der Umgebung von Ervy-le-Châtel können Sie auf den Wiesen die Goldammer beobachten.

Italiano :

Les Chaumes Blanches circa 2 ore segnaletica bianca e blu. Lungo il percorso: Ervy-le-Châtel, con il suo mercato circolare e la sua chiesa, e la vista sulle pendici del Pays d’Othe. Nelle vicinanze: la valle della Senna e le cantine di champagne. Nei dintorni di Ervy-le-Châtel è possibile avvistare lo zigolo giallo nei prati.

Español :

Les Chaumes Blanches aprox. 2 horas señalización blanca y azul. De camino: Ervy-le-Châtel, con su mercado circular y su iglesia, y vistas a las laderas del Pays d’Othe. Cerca: el valle del Sena y las bodegas de champán. En los alrededores de Ervy-le-Châtel, podrá observar el escribano amarillo en los prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité