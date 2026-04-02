Flânerie des Enseignes Ervy-le-Châtel Aube

Flânerie des Enseignes

Flânerie des Enseignes 10130 Ervy-le-Châtel Aube Grand Est

Durée : Distance : 1523.0 Tarif :

Ce circuit vous propose de parcourir la Petite Cité de Caractère afin de découvrir l’art dans la cité.

Le projet d’enseignes lancé par la Municipalité en 2021, en partant du constat que les enseignes ont non seulement un rôle signalétique, mais participent également à l’esthétique et au paysage de cette Petite Cité de Caractère.

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English :

This tour takes you through the Petite Cité de Caractère to discover art in the city.

The signage project launched by the Municipality in 2021, based on the observation that signs not only have a signage role, but also contribute to the aesthetics and landscape of this Petite Cité de Caractère.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie durch die Petite Cité de Caractère, um die Kunst in der Stadt zu entdecken.

Das Schilderprojekt, das die Stadtverwaltung 2021 ins Leben gerufen hat, geht von der Feststellung aus, dass Schilder nicht nur eine Signalfunktion haben, sondern auch an der Ästhetik und der Landschaft dieser Petite Cité de Caractère beteiligt sind.

Italiano :

Questo tour vi porta in giro per la Petite Cité de Caractère alla scoperta dell’arte in città.

Il progetto di segnaletica lanciato dal Comune nel 2021, si basa sulla constatazione che la segnaletica non ha solo un ruolo di indicazione, ma contribuisce anche all’estetica e al paesaggio di questa Petite Cité de Caractère.

Español :

Este recorrido le llevará por la Petite Cité de Caractère para descubrir el arte en la ciudad.

El proyecto de señalización lanzado por el municipio en 2021, basado en la observación de que los signos no solo tienen una función señalizadora, sino que también contribuyen a la estética y el paisaje de esta Petite Cité de Caractère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-24 par Aube en Champagne Attractivité