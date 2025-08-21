Circuit du Fort de Chaudanne Besançon Doubs

Circuit du Fort de Chaudanne A pieds Difficulté moyenne

Circuit du Fort de Chaudanne Chemin du Fort de Chaudanne 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Ce parcours varié offre une ascension de 150 m pour arriver au sommet de la colline et son fort, un panorama sur la vieille ville, une traversée de pelouse calcaire et de sous- bois pour finir par un cheminement plat au bord du Doubs.

English :

This varied route offers a 150 m ascent to the top of the hill and its fort, a panoramic view of the old town, a crossing of limestone lawns and undergrowth to finish with a flat path along the banks of the Doubs.

Deutsch :

Diese abwechslungsreiche Strecke bietet einen 150 m langen Aufstieg zum Gipfel des Hügels mit seiner Festung, einen Ausblick auf die Altstadt, einen Weg durch Kalksteinrasen und Unterholz und schließlich einen flachen Weg am Ufer des Doubs.

Italiano :

Questo percorso vario comprende una salita di 150 metri fino alla cima della collina e al suo forte, una vista panoramica sulla città vecchia, un attraversamento di prati calcarei e sottobosco e un sentiero pianeggiante lungo le rive del Doubs.

Español :

Este variado recorrido incluye una subida de 150 metros hasta la cima de la colina y su fuerte, una vista panorámica del casco antiguo, una travesía de praderas calcáreas y maleza, y un camino llano a orillas del Doubs.

