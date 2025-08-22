Circuit du Pech Mouleyret Molières Lot

Circuit du Pech Mouleyret

Circuit du Pech Mouleyret 46120 Molières Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 6100.0 Tarif :

Cette promenade vous permettra de découvrir les monts d’Auvergne et le Limousin grâce à une table d’orientation située sur un point de vue.

Molières, commune agricole du Ségala, est instal- lée autour de son église médiévale, partiellement romane

English :

This walk allows you to discover the Auvergne mountains and the Limousin thanks to an orientation table located at a viewpoint.

Molières, a farming commune in the Ségala region, is built around its medieval and partly Romanesque church

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie die Berge der Auvergne und das Limousin anhand einer Orientierungstafel auf einem Aussichtspunkt entdecken.

Molières ist eine landwirtschaftliche Gemeinde in der Region Ségala, die um ihre mittelalterliche, teilweise romanische Kirche herum angelegt ist

Italiano :

Durante questa passeggiata, potrete scoprire le montagne dell’Alvernia e del Limousin grazie a un tavolo di orientamento situato in un punto panoramico.

Molières, comune agricolo della regione di Ségala, è costruito intorno alla sua chiesa medievale e in parte romanica

Español :

En este paseo, podrá descubrir las montañas de Auvernia y el Lemosín gracias a una mesa de orientación situada en un mirador.

Molières, municipio agrícola de la región de Ségala, está construido en torno a su iglesia medieval y en parte románica

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot