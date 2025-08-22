Circuit du Roc-Traoucat Sauliac-sur-Célé Lot

Circuit du Roc-Traoucat

Circuit du Roc-Traoucat 46330 Sauliac-sur-Célé Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 17000.0 Tarif :

Une boucle assez difficile au cours de laquelle vous pourrez faire une pause au musée départemental de Cuzals, afin de découvrir l’histoire du monde rural et agricole du département

English :

A rather difficult loop, during which you can take a break at the Cuzals departmental museum, to discover the history of the department’s rural and agricultural world

Deutsch :

Eine ziemlich anspruchsvolle Schleife, während der Sie im Departementsmuseum von Cuzals eine Pause einlegen können, um die Geschichte der ländlichen und landwirtschaftlichen Welt des Departements zu entdecken

Italiano :

Un anello abbastanza difficile, durante il quale si può fare una pausa al museo dipartimentale di Cuzals per scoprire la storia del mondo rurale e agricolo del dipartimento

Español :

Un bucle bastante difícil, durante el cual podrá hacer una pausa en el museo departamental de Cuzals para descubrir la historia del mundo rural y agrícola del departamento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot