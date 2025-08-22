Circuit équestre du Plateau de Retord Haut Valromey Ain

Circuit équestre du Plateau de Retord

Circuit équestre du Plateau de Retord Combe de la Manche 01260 Haut Valromey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Vous allez découvrir ce haut plateau exceptionnel, haut lieu de la Résistance.

Les montagnes du Jura s’étendent au Sud en un vaste plateau fait de combes, de forêts, de chemins et de fermes.

http://www.01acheval.fr/ +33 4 50 48 48 68

English : Plateau de Retord equestrian trail

You’re about to discover this exceptional high plateau, a stronghold of the French Resistance.

The Jura mountains stretch southwards to form a vast plateau of valleys, forests, roads and farms.

Deutsch : Reittour auf dem Plateau de Retord

Sie werden dieses außergewöhnliche Hochplateau, eine Hochburg des Widerstands, entdecken.

Die Berge des Jura erstrecken sich im Süden zu einer weiten Hochebene aus Gräben, Wäldern, Wegen und Bauernhöfen.

Italiano :

State per scoprire questo eccezionale altopiano, roccaforte della Resistenza.

Le montagne del Giura si estendono verso sud su un vasto altopiano di valli, foreste, sentieri e fattorie.

Español :

Descubrirá este excepcional altiplano, meca de la resistencia.

Las montañas del Jura se extienden hacia el sur en una vasta meseta formada por valles, bosques, caminos y granjas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme