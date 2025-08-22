Sentier ludique Histoires parallèles des 2 sapins à Songieu

Sentier ludique Histoires parallèles des 2 sapins à Songieu Chalet Les 2 Sapins 01260 Haut Valromey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours ludique pour les familles, composé de 10 panneaux au départ du Chalet les 2 Sapins à Songieu.

http://songieu.hautetfort.com/files/R%C3%A8gle%20du%20Jeu.pdf +33 9 79 23 64 51

English : Fun trail Parallel stories of the 2 trees in Songieu

Fun course for families, consisting of 10 panels starting from the Chalet les 2 Sapins in Songieu.

Deutsch :

Spielerischer Parcours für Familien, bestehend aus 10 Schildern, ausgehend vom Chalet les 2 Sapins in Songieu.

Italiano :

Un percorso divertente per le famiglie, composto da 10 pannelli che partono dallo Chalet les 2 Sapins a Songieu.

Español :

Un divertido sendero para familias, compuesto por 10 paneles que parten del Chalet les 2 Sapins en Songieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-10-11 par Aintourisme source Apidae Tourisme