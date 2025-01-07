Sentier des bacs et des fontaines Haut Valromey Ain

Sentier des bacs et des fontaines Haut Valromey Ain vendredi 1 août 2025.

Sentier des bacs et des fontaines

Sentier des bacs et des fontaines Ruffieu 01260 Haut Valromey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

2 parcours en 1 agrémentés de panneaux d’explications sur les nombreux bacs et fontaines de Ruffieu.

http://www.bugeysud-tourisme.fr/ +33 4 79 81 29 06

English : Sentier des bacs et des fontaines

2 routes in 1, with explanatory panels on Ruffieu’s many tubs and fountains.

Deutsch : Sentier des bacs et des fontaines

2 Strecken in 1, die mit Schildern mit Erklärungen zu den zahlreichen Fähren und Brunnen in Ruffieu versehen sind.

Italiano :

2 percorsi in 1, con pannelli informativi che spiegano i numerosi traghetti e le fontane di Ruffieu.

Español : Sentier des bacs et des fontaines

2 rutas en 1, con paneles informativos que explican los numerosos transbordadores y fuentes de Ruffieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Aintourisme source Apidae Tourisme