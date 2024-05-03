Circuit Genouillé les Marais Genouillé Charente-Maritime

Un circuit nature, qui vous permettra peut-être d’apercevoir la faune et flore des marais ! Vous découvrirez l’étang des Rosées et la belle église de Genouillé. Ce circuit peut être relié par celui de Genouillé les Terres Hautes.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

A nature trail that might just give you a glimpse of marshland flora and fauna! You’ll discover the Etang des Rosées and Genouillé’s beautiful church. This trail can be linked to the Genouillé les Terres Hautes trail.

Deutsch :

Ein Naturrundgang, bei dem Sie vielleicht einen Blick auf die Tier- und Pflanzenwelt der Sümpfe erhaschen können! Sie werden den Étang des Rosées und die schöne Kirche von Genouillé entdecken. Dieser Rundweg kann mit dem Rundweg von Genouillé les Terres Hautes verbunden werden.

Italiano :

Un percorso naturalistico che potrebbe farvi scoprire la flora e la fauna della palude! Scoprirete l’Etang des Rosées e la bella chiesa di Genouillé. Questo sentiero può essere collegato al sentiero Genouillé les Terres Hautes.

Español :

Un recorrido natural que le permitirá descubrir la fauna y la flora de las marismas Descubrirá el Estanque de las Rosas y la hermosa iglesia de Genouillé. Este sendero puede enlazarse con el de Genouillé les Terres Hautes.

