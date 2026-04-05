5° Festival Les Champs de Culture Genouillé
5° Festival Les Champs de Culture Genouillé dimanche 3 mai 2026.
Genouillé
5° Festival Les Champs de Culture
Genouillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
FESTIVAL LES CHAMPS DE CULTURE 5ème ÉDITION
Rendez-vous à Genouillé les 2 et 3 mai 2026 pour un week-end placé sous le signe de l’art et de la convivialité
✨ Au programme
Art:
Exposition d’art et rencontres avec les artistes.
Installations interactives
Animations
Ateliers participatifs ouverts à tous
Musique & Détente
Samedi 18h00 Concert de Tulip Jazz.
Dimanche 16h30 Concert Le Bon Vieux Temps.
Restauration Buvette et Food truck sur place tout le week-end.
Tarif Entrée Gratuite
Venez nombreux pour célébrer la culture ! ️ .
Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact.amisdegenouille86@gmail.com
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English : 5° Festival Les Champs de Culture
L’événement 5° Festival Les Champs de Culture Genouillé a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou