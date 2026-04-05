Genouillé

5° Festival Les Champs de Culture

Genouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

FESTIVAL LES CHAMPS DE CULTURE 5ème ÉDITION

Rendez-vous à Genouillé les 2 et 3 mai 2026 pour un week-end placé sous le signe de l’art et de la convivialité

✨ Au programme

Art:

Exposition d’art et rencontres avec les artistes.

Installations interactives

Animations

Ateliers participatifs ouverts à tous

Musique & Détente

Samedi 18h00 Concert de Tulip Jazz.

Dimanche 16h30 Concert Le Bon Vieux Temps.

Restauration Buvette et Food truck sur place tout le week-end.

Tarif Entrée Gratuite

Venez nombreux pour célébrer la culture ! ️ .

Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact.amisdegenouille86@gmail.com

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English : 5° Festival Les Champs de Culture

L’événement 5° Festival Les Champs de Culture Genouillé a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou