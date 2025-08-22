Circuit Genouillé les Terres Hautes Genouillé Charente-Maritime

Circuit Genouillé les Terres Hautes

Circuit Genouillé les Terres Hautes Eglise de Genouillé 17430 Genouillé Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit de Genouillé les Hautes Terres offre de beaux points de vue sur les vallées de la Charrière et de la Devise, et permet la découverte de l’église de Genouillé et du site verdoyant de l’étang des Rosées.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The Genouillé les Hautes Terres circuit offers fine views over the Charrière and Devise valleys, and features the Genouillé church and the verdant Etang des Rosées.

Deutsch :

Der Rundweg von Genouillé les Hautes Terres bietet schöne Aussichtspunkte auf die Täler Charrière und Devise und ermöglicht die Entdeckung der Kirche von Genouillé und der grünen Umgebung des Teichs Etang des Rosées.

Italiano :

Il sentiero Genouillé les Hautes Terres offre una splendida vista sulle valli Charrière e Devise, sulla chiesa di Genouillé e sul verdeggiante Etang des Rosées.

Español :

El sendero Genouillé les Hautes Terres ofrece hermosas vistas de los valles de Charrière y Devise, la iglesia de Genouillé y el verde Etang des Rosées.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme