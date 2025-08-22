Circuit Gravel N°12 Saumur Saumur Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°12 Saumur

Circuit Gravel N°12 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 44700.0 Tarif :

Situé entre Loire et coteau, laisser vous surprendre par un riche patrimoine.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Situated between the Loire and the hillside, let us surprise you with our rich heritage.

Deutsch :

Zwischen der Loire und den Hügeln gelegen, lassen Sie sich von einem reichen Kulturerbe überraschen.

Italiano :

Situato tra la Loira e la collina, sarete stupiti da questo ricco patrimonio.

Español :

Situado entre el Loira y la colina, le sorprenderá este rico patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-09 par Anjou tourime