Circuit Gravel N°12 Saumur Saumur Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°12 Saumur Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit Gravel N°12 Saumur
Circuit Gravel N°12 Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 44700.0 Tarif :
Situé entre Loire et coteau, laisser vous surprendre par un riche patrimoine.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Situated between the Loire and the hillside, let us surprise you with our rich heritage.
Deutsch :
Zwischen der Loire und den Hügeln gelegen, lassen Sie sich von einem reichen Kulturerbe überraschen.
Italiano :
Situato tra la Loira e la collina, sarete stupiti da questo ricco patrimonio.
Español :
Situado entre el Loira y la colina, le sorprenderá este rico patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-09 par Anjou tourime