CIRCUIT HERMELAND Saint-Herblain Loire-Atlantique

CIRCUIT HERMELAND 44800 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

De la carrière de Pontpierre au sud à la vallée de la Chézine au nord, ce circuit en huit constitue un poumon vert reliant des quartiers de Saint-Herblain.

http://www.saint-herblain.fr/ +33 2 28 25 20 00

English :

From the Pontpierre quarry in the south to the Chézine Valley in the north, this eight circuit is a green lung linking the neighbourhoods of Saint-Herblain.

Deutsch :

Vom Steinbruch von Pontpierre im Süden bis zum Tal der Chézine im Norden bildet dieser achtförmige Rundweg eine grüne Lunge, die Stadtteile von Saint-Herblain miteinander verbindet.

Italiano :

Dalla cava di Pontpierre, a sud, alla valle di Chézine, a nord, questo circuito in otto forma un polmone verde che collega i quartieri di Saint-Herblain.

Español :

Desde la cantera de Pontpierre en el sur hasta el valle de Chézine en el norte, este circuito en ocho forma un pulmón verde que une los barrios de Saint-Herblain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire