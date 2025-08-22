Circuit historique de Tullins Tullins Isère

Circuit historique de Tullins

Circuit historique de Tullins Place Jean Jaurès 38210 Tullins Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Des clous en bronze ornés de clefs, symboles de la ville de Tullins, parsèment les rues et vous guident pour découvrir le vieux bourg, ses maisons médiévales, ses vestiges de la Renaissance…

http://www.ville-tullins.fr/ +33 4 76 07 00 05

English : Circuit historique de Tullins

Bronze nails decorated with keys, symbols of the town of Tullins, are scattered throughout the streets and guide you to discover the old town, its medieval houses, its Renaissance remains..

Deutsch : Circuit historique de Tullins

Bronzenägel mit Schlüsseln, den Symbolen der Stadt Tullins, säumen die Straßen und führen Sie durch den alten Ortskern mit seinen mittelalterlichen Häusern und den Überresten aus der Renaissance..

Italiano :

Chiodi di bronzo ornati di chiavi, simbolo della città di Tullins, punteggiano le strade e vi guidano alla scoperta del centro storico, delle sue case medievali, dei suoi resti rinascimentali?

Español : Circuit historique de Tullins

Clavos de bronce adornados con llaves, símbolos de la ciudad de Tullins, salpican las calles y le guían para descubrir el casco antiguo, sus casas medievales, sus restos renacentistas..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme