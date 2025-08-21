Sentier botanique du parc du Clos des Chartreux Tullins Isère
Sentier botanique du parc du Clos des Chartreux
Sentier botanique du parc du Clos des Chartreux Clos des Chartreux 38210 Tullins Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Le sentier invite à la découverte d’une collection de plus d’une trentaine d’arbres rares.
http://www.ville-tullins.fr/ +33 4 76 07 00 05
English :
The trail invites you to discover a collection of more than thirty rare trees.
Deutsch :
Der Pfad lädt zur Entdeckung einer Sammlung von mehr als dreißig seltenen Bäumen ein.
Italiano :
Il sentiero invita a scoprire una collezione di oltre trenta alberi rari.
Español :
El sendero le invita a descubrir una colección de más de treinta árboles raros.
