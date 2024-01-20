La boucle des Moïles Tullins Isère

La boucle des Moïles 38210 Tullins Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La boucle des Moïles, grâce à de nombreux arrêts thématiques, vous permet de découvrir la formation de ces espaces mais aussi les traces laissées par l’Homme tout au long des siècles. La faune de ces zones humides est riche et particulièrement diversifié.

https://www.cen-isere.org/ +33 4 76 48 24 49

English :

The loop of the Moses, thanks to numerous thematic stops, allows you to discover the formation of these spaces but also the traces left by Man throughout the centuries. The fauna of these wetlands is rich and particularly diversified.

Deutsch :

Auf dem Moïles-Rundweg können Sie an zahlreichen thematischen Haltepunkten die Entstehung dieser Gebiete entdecken, aber auch die Spuren, die der Mensch im Laufe der Jahrhunderte hinterlassen hat. Die Fauna dieser Feuchtgebiete ist reich und besonders vielfältig.

Italiano :

L’anello delle Moïles, grazie a numerose tappe tematiche, permette di scoprire la formazione di questi spazi ma anche le tracce lasciate dall’uomo nel corso dei secoli. La fauna di queste zone umide è ricca e particolarmente diversificata.

Español :

El bucle de las Moïles, gracias a las numerosas paradas temáticas, permite descubrir la formación de estos espacios pero también las huellas dejadas por el Hombre a lo largo de los siglos. La fauna de estos humedales es rica y especialmente diversa.

