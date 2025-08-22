Circuit la Randonnée du Causse Issendolus Lot

Circuit la Randonnée du Causse

Circuit la Randonnée du Causse 46120 Issendolus Lot Occitanie

Durée : 270 Distance : 15700.0 Tarif :

Cette balade est idéale pour découvrir les multiples facettes du Causse architecture rurale, croix, pelouses sèches, murets, caselles et dolmens.

Né d’une seigneurie de la famille de Cardaillac-Thémines, Issendolus se déve- loppe autour de deux centres le bourg castral avec son église romane puis, à partir de 1235, l’Hôpital-Beaulieu

English :

This walk is ideal for discovering the many facets of the Causse: rural architecture, crosses, dry grasslands, low walls, caselles and dolmens.

Born of a Cardaillac-Thémines family seigneury, Issendolus developed around two centers: the castral village with its Romanesque church and, from 1235, the Hôpital-Beaulieu

Deutsch :

Diese Wanderung ist ideal, um die vielen Facetten des Causse zu entdecken: ländliche Architektur, Kreuze, Trockenrasen, Mauern, Caselles und Dolmen.

Issendolus entstand aus einer Grundherrschaft der Familie Cardaillac-Themines und entwickelte sich um zwei Zentren herum: den kastellartigen Ort mit seiner romanischen Kirche und ab 1235 das Hôpital-Beaulieu

Italiano :

Questa passeggiata è un modo ideale per scoprire le molteplici sfaccettature del Causse: architettura rurale, croci, prati secchi, muretti, caselle e dolmen.

Issendolus nasce da una signoria appartenente alla famiglia Cardaillac-Thémines e si sviluppa attorno a due centri: il villaggio castrale con la sua chiesa romanica e, dal 1235, l’Hôpital-Beaulieu

Español :

Este paseo es ideal para descubrir las múltiples facetas del Causse: arquitectura rural, cruces, praderas secas, muros bajos, caselles y dólmenes.

Issendolus surgió de un señorío perteneciente a la familia Cardaillac-Thémines y se desarrolló en torno a dos centros: el pueblo castral con su iglesia románica y, a partir de 1235, el Hôpital-Beaulieu

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot