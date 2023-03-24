Le chemin des Dolmens et des Cazelles Issendolus Lot

Le chemin des Dolmens et des Cazelles

Le chemin des Dolmens et des Cazelles 46500 Issendolus Lot Occitanie

Distance : 9.0

Balade familiale sans difficulté technique. Idéale pour la découverte en famille, la préservation du patrimoine, les chemins et les murets en plein causse du Quercy sauront agrémenter votre sortie.

English : Le chemin des Dolmens et des Cazelles

Family walk with no technical difficulties. Ideal for the discovery in family, the preservation of the heritage, the paths and the low walls in full causse of Quercy will know how to decorate your exit.

Deutsch :

Familienspaziergang ohne technische Schwierigkeiten. Ideal für die Entdeckung mit der Familie, die Erhaltung des Kulturerbes, die Wege und Mauern inmitten der Causse du Quercy werden Ihren Ausflug bereichern.

Italiano :

Passeggiata in famiglia senza difficoltà tecniche. Ideale per la scoperta in famiglia, la conservazione del patrimonio, i sentieri e i muretti al centro dell’altopiano del Quercy valorizzeranno la vostra gita.

Español :

Paseo familiar sin dificultades técnicas. Ideal para descubrir en familia, la conservación del patrimonio, los senderos y los muros bajos en medio de la meseta del Quercy realzarán su excursión.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme (ADT du Lot)