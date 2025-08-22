Circuit La ville A pieds Facile

Circuit La ville 1, avenue de la République 58260 La Machine Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Découvrez le patrimoine minier de La Machine au travers de ce circuit d’interprétation qui vous permettra d’en savoir un plus sur le bourg de cette commune. Plongez dans la vie quotidienne de cette ville minière au temps de la houillère grâce à ses écoles, son église, sa mairie ainsi que d’autres de ses anciennes institutions. Balisage rouge. Prolongez votre visite en allant jusqu’à l’étang Grenetier, et pourquoi pas, grimper en haut de son terril !

Facile

https://www.decize-confluence.fr/ +33 3 86 25 27 23

English :

Discover the mining heritage of La Machine on this interpretive tour, which will tell you more about the town. Immerse yourself in the daily life of this mining town in coal mining times, with its schools, church, town hall and other old institutions. Red signposting. Extend your visit by going as far as the Grenetier pond, and why not climb to the top of its slag heap!

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Rundgang das Bergbauerbe von La Machine und erfahren Sie mehr über die Stadt. Tauchen Sie anhand der Schulen, der Kirche, des Rathauses und anderer alter Institutionen in das Alltagsleben der Bergbaustadt zur Zeit des Kohlebergbaus ein. Rote Markierung. Verlängern Sie Ihren Besuch, indem Sie zum Teich Grenetier gehen und warum nicht auf die Halde klettern?

Italiano :

Scoprite il patrimonio minerario di La Machine grazie a questo percorso di interpretazione che vi farà conoscere meglio la città. Immergetevi nella vita quotidiana di questa città mineraria ai tempi dell’estrazione del carbone grazie alle sue scuole, alla chiesa, al municipio e ad altre antiche istituzioni. Segnaletica rossa. Per prolungare la visita, è possibile spingersi fino allo stagno di Grenetier e, perché no, salire in cima al suo cumulo di scorie!

Español :

Descubra el patrimonio minero de La Machine en este sendero de interpretación, que le contará más cosas sobre la ciudad. Sumérjase en la vida cotidiana de este pueblo minero en la época de la minería del carbón gracias a sus escuelas, su iglesia, su ayuntamiento y otras antiguas instituciones. Señalización roja. Prolongue su visita hasta el estanque de Grenetier y suba a lo alto de su escorial

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data