Circuit Le Baudet du Poitou PR 8 Dampierre-sur-Boutonne Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Circuit Le Baudet du Poitou PR 8 Dampierre-sur-Boutonne Parking 17470 Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Du château de Dampierre jusqu’à l’Échappée Nature du baudet du Poitou par les grands bois et les chemins chargés d’histoire comme le chemin des Huiliers.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/9e451b9b-7ec6-41d0-8caf-0f8d7164ecc5/circuit-le-baudet-du-poitou-pr-8-dampierre-sur-boutonne +33 5 46 24 02 36

English :

From the Château de Dampierre to the Échappée Nature du baudet du Poitou via the great woods and paths steeped in history, such as the Chemin des Huiliers.

Deutsch :

Vom Schloss Dampierre bis zur Échappée Nature du baudet du Poitou durch große Wälder und auf geschichtsträchtigen Wegen wie dem Chemin des Huiliers.

Italiano :

Dallo Château de Dampierre all’Échappée Nature du baudet du Poitou passando per i grandi boschi e i sentieri ricchi di storia, come il Chemin des Huiliers.

Español :

Del Castillo de Dampierre a la Échappée Nature du baudet du Poitou pasando por los grandes bosques y senderos cargados de historia, como el Chemin des Huiliers.

