Journée Tourisme et Handicap La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Journée Tourisme et Handicap

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Animations spécifiques et adaptée pour cette journée dédiée à l’accueil des personnes en situation de handicap.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

English :

Specific and adapted activities for this day dedicated to welcoming people with disabilities.

