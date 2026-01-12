Journée Tourisme et Handicap La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
Journée Tourisme et Handicap La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne jeudi 30 avril 2026.
Journée Tourisme et Handicap
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Animations spécifiques et adaptée pour cette journée dédiée à l’accueil des personnes en situation de handicap.
.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Specific and adapted activities for this day dedicated to welcoming people with disabilities.
L’événement Journée Tourisme et Handicap Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-08 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime