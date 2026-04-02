Circuit Le Canard GPS Drawing Troyes Aube

Circuit Le Canard GPS Drawing 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 150 Distance : 13650.0 Tarif :

Circuit proposé par M. Johann Bescond

Pour certains je suis un marcheur fou. Avant je marchais au hasard. Mais ça, c’était avant !

Le principe du GPS Drawing consiste à suivre les routes, les rues, les impasses et les chemins afin de tracer une forme reconnaissable sur une carte ou un GPS.

Le GPS Drawing combine l’art, les voyages et la technologie…

En savoir plus sur www.au-pied-leve.e-monsite.com

 

English :

Discover the city of Troyes in a fun way: draw as you walk!

Deutsch :

Entdecken Sie die Stadt Troyes auf spielerische Weise: Zeichnen Sie im Gehen!

Italiano :

Itinerario consigliato: Johann Bescond

Alcuni pensano che io sia un camminatore pazzo. Una volta camminavo a caso. Ma questo era prima!

Il principio del disegno GPS consiste nel seguire strade, vie, vicoli ciechi e sentieri per disegnare una forma riconoscibile su una mappa o sul GPS.

Il GPS Drawing unisce arte, viaggi e tecnologia…

Per saperne di più: www.au-pied-leve.e-monsite.com

Español :

Descubra la ciudad de Troyes de una forma divertida: ¡dibuje mientras camina!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-08-31 par Aube en Champagne Attractivité

