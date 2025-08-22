Circuit Les chemins de soie

Circuit Les chemins de soie 38490 Les Abrets en Dauphiné Isère Auvergne-Rhône-Alpes

5 itinéraires urbains pour découvrir Les Abrets, La Bâtie-Montgascon, Corbelin, St André-le-Gaz et Fitilieu. Au fil de leur patrimoine textile et de leur paysage, retrouvez l’âme des soieries.

English : Silk roads tour

Through 5 different paths, discover Les Abrets, La Bâtie-Montgascon, Corbelin, St André le Gaz and Fitilieu through their textile heritage and their landscape.

Deutsch : Circuits des tisserands

5 Stadtrundgänge, um Les Abrets, La Bâtie-Montgascon, Corbelin, St André-le-Gaz und Fitilieu zu entdecken. Entlang ihres textilen Erbes und ihrer Landschaft finden Sie die Seele der Seidenwebereien wieder.

Italiano :

5 itinerari urbani per scoprire Les Abrets, La Bâtie-Montgascon, Corbelin, St André-le-Gaz e Fitilieu. Attraverso il loro patrimonio tessile e il loro paesaggio, scoprite l’anima dell’industria della seta.

Español : Circuits des tisserands

5 rutas urbanas para descubrir Les Abrets, La Bâtie-Montgascon, Corbelin, St André-le-Gaz y Fitilieu. A través de su patrimonio textil y su paisaje, descubra el alma de la industria de la seda.

