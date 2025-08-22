Parcours MUR-MÛR je scanne, j’écoute aux Abrets Les Abrets en Dauphiné Isère

Parcours MUR-MÛR je scanne, j’écoute aux Abrets

Parcours MUR-MÛR je scanne, j’écoute aux Abrets LES ABRETS 38490 Les Abrets en Dauphiné Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Mur-mûr consiste par le biais de rencontres intergénérationnelles, à enregistrer des récits et anecdotes sur des thématiques d’autrefois.

English :

Mur-mûr involves intergenerational encounters to record stories and anecdotes on themes from the past.

Deutsch :

Mur-mûr besteht darin, durch generationsübergreifende Treffen Geschichten und Anekdoten zu Themen aus früheren Zeiten aufzuzeichnen.

Italiano :

Il Mur-mûr prevede incontri intergenerazionali, registrando storie e aneddoti su temi del passato.

Español :

Mur-mûr consiste en reuniones intergeneracionales para grabar historias y anécdotas sobre temas del pasado.

