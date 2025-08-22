Circuit Linière la Folie Secondigny Deux-Sèvres
Circuit Linière la Folie Secondigny Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
Circuit Linière la Folie Vélo de route Difficulté moyenne
Circuit Linière la Folie Lac des Effres 79130 Secondigny Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 13800.0 Tarif :
Difficulté moyenne
+33 5 49 63 70 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit Linière la Folie
Deutsch : Circuit Linière la Folie
Italiano :
Español : Circuit Linière la Folie
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine