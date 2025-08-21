Circuit nord Route de la Dombes Villars-les-Dombes Ain

Circuit nord Route de la Dombes

Circuit nord Route de la Dombes 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Avec un départ du circuit (pour 110km) devant le Parc des Oiseaux de Villars les Dombes, vous traverserez un écrin exceptionnel où l’écosystème est en équilibre permanent. Tous les éléments sont complémentaires et nécessaires à l’économie locale…

English :

The Dombes Route winds its way through untamed nature: 3 alternative itineraries (110, 105 or 60km) take you to must-see places such as the Parc des Oiseaux ornithological reserve, mediaeval castles and villages and restaurants serving local fresh fish.

Deutsch :

Mit dem Start der Strecke (für 110 km) vor dem Vogelpark von Villars les Dombes durchqueren Sie ein außergewöhnliches Schmuckkästchen, in dem sich das Ökosystem in einem ständigen Gleichgewicht befindet. Alle Elemente ergänzen sich und sind für die lokale Wirtschaft notwendig…

Italiano :

Con la partenza del circuito (per 110 km) di fronte al Parco degli Uccelli di Villars les Dombes, attraverserete un caso eccezionale in cui l’ecosistema è in equilibrio permanente. Tutti gli elementi sono complementari e necessari all’economia locale…

Español :

Con una salida del circuito (por 110km) frente al Parque de las Aves de Villars les Dombes, atravesará un caso excepcional donde el ecosistema está en permanente equilibrio. Todos los elementos son complementarios y necesarios para la economía local…

