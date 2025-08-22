Route de la Dombes Villars-les-Dombes Ain

Route de la Dombes

Route de la Dombes 3 place de l’Hôtel de Ville 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La Route de la Dombes se faufile au cœur de la vie sauvage, 3 itinéraires (110, 105 et 60 km) vous guident dans des étapes incontournables comme le Parc des Oiseaux, les châteaux et villages aux caractères médiévaux, ses pêches d’étang traditionnelles…

+33 6 87 21 87 84

English : Route de la Dombes

The Route de la Dombes runs deep into untamed nature with 3 routes (110, 105 and 60km) taking you to must-see sites such as the Bird Sanctuary, medieval châteaux and villages, traditional fishing lakes and more.

Deutsch :

Die Route de la Dombes schlängelt sich durch das Herz der Wildnis. 3 Routen (110, 105 und 60 km) führen Sie zu unumgänglichen Etappen wie dem Vogelpark, den Schlössern und Dörfern mit mittelalterlichem Charakter, seinen traditionellen Teichpfirsichen..

Italiano :

La Route de la Dombes si snoda nel cuore della natura selvaggia, con 3 percorsi (110, 105 e 60 km) che vi condurranno attraverso i luoghi imperdibili come il Parco degli Uccelli, i castelli e i villaggi dal carattere medievale, la tradizionale pesca negli stagni?

Español :

La Ruta de la Dombes serpentea por el corazón de la naturaleza, con 3 recorridos (110, 105 y 60 km) que le guiarán por lugares imprescindibles como el Parque de las Aves, los castillos y pueblos de carácter medieval, su tradicional pesca en estanque?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-21 par Aintourisme source Apidae Tourisme