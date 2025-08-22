Circuit sud Route de la Dombes Villars-les-Dombes Ain

Circuit sud Route de la Dombes

Circuit sud Route de la Dombes 01330 Villars-les-Dombes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Au travers de ce parcours de 105km vous apprendrez que la Dombes était une principauté, que cette terre regorge de traditions et de plaisirs culinaires. Aidé par les visites audioguidées sur Smartphones, prenez le temps de faire étape en Dombes.

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/33777-circuit-sud-la-route-de-la-dombes +33 6 87 21 87 84

English :

The Dombes Route winds its way through untamed nature: 3 alternative itineraries (110, 105 or 60km) take you to must-see places such as the Parc des Oiseaux ornithological reserve, mediaeval castles and villages and restaurants serving local fresh fish.

Deutsch :

Auf dieser 105 km langen Strecke erfahren Sie, dass die Dombes ein Fürstentum war und dass dieses Land voller Traditionen und kulinarischer Genüsse steckt. Unterstützt von den audioguided tours auf Smartphones, nehmen Sie sich die Zeit, einen Zwischenstopp in der Dombes einzulegen.

Italiano :

Lungo questo percorso di 105 km imparerete che la Dombes era un principato, che questa terra è ricca di tradizioni e di delizie culinarie. Con l’aiuto di tour audioguidati su smartphone, prendetevi il tempo di fermarvi a Dombes.

Español :

A lo largo de esta ruta de 105 km aprenderá que el Dombes fue un principado, que esta tierra está llena de tradiciones y delicias culinarias. Con la ayuda de las visitas guiadas por audio en los teléfonos inteligentes, tómese el tiempo para detenerse en Dombes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-21 par Aintourisme source Apidae Tourisme