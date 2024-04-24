Circuit Or Itinéraire du patrimoine Albi Tarn

Du marché couvert aux plus beaux hôtels particuliers de la ville, le circuit Or propose une déambulation dans le temps et l’espace urbain, toujours sous le signe de la brique rouge. Ce circuit fait partie des trois circuits du patrimoine d’Albi.

https://reservation.albi-tourisme.fr/visites-guidees +33 5 63 36 36 00

English :

From the covered market to the most beautiful private mansions of the city, the Gold circuit proposes a stroll in time and urban space, always under the sign of the red brick. This tour is part of the three heritage tours of Albi.

Deutsch :

Von der Markthalle bis zu den schönsten Privathäusern der Stadt bietet der Gold-Rundgang einen Streifzug durch Zeit und Stadtraum, immer im Zeichen des roten Backsteins. Dieser Rundgang ist Teil der drei Rundgänge zum Kulturerbe von Albi.

Italiano :

Dal mercato coperto alle più belle dimore private della città, il circuito dell’oro offre una passeggiata nel tempo e nello spazio urbano, sempre all’insegna del mattone rosso. Questa visita è una delle tre visite al patrimonio di Albi.

Español :

Desde el mercado cubierto hasta las más bellas mansiones privadas de la ciudad, el circuito del Oro ofrece un paseo por el tiempo y el espacio urbano, siempre bajo el signo del ladrillo rojo. Esta visita es una de las tres visitas al patrimonio de Albi.

