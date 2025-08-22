Circuit Patrimoine bornes d’information Bourbon-l’Archambault Allier

Circuit Patrimoine bornes d’information Bourbon-l’Archambault Allier vendredi 1 mai 2026.

Circuit Patrimoine bornes d’information

Circuit Patrimoine bornes d’information 1 place de l’Hôtel de Ville 03160 Bourbon-l’Archambault Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire libre permettant de découvrir cette petite cité de caractère avec ses 11 bornes d’information.

  +33 4 70 67 09 79

English :

Free itinerary to discover this small town of character with its 11 information kiosks.

Deutsch :

Freie Route, die es ermöglicht, diese kleine charaktervolle Stadt mit ihren 11 Informationssäulen zu entdecken.

Italiano :

Un itinerario autoguidato per scoprire questa cittadina di carattere, con i suoi 11 punti informativi.

Español :

Un itinerario autoguiado para descubrir esta pequeña ciudad de carácter, con sus 11 puntos de información.

