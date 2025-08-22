Circuit Patrimoine bornes d’information Bourbon-l’Archambault Allier
Circuit Patrimoine bornes d’information Bourbon-l’Archambault Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit Patrimoine bornes d’information
Circuit Patrimoine bornes d’information 1 place de l’Hôtel de Ville 03160 Bourbon-l’Archambault Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire libre permettant de découvrir cette petite cité de caractère avec ses 11 bornes d’information.
+33 4 70 67 09 79
English :
Free itinerary to discover this small town of character with its 11 information kiosks.
Deutsch :
Freie Route, die es ermöglicht, diese kleine charaktervolle Stadt mit ihren 11 Informationssäulen zu entdecken.
Italiano :
Un itinerario autoguidato per scoprire questa cittadina di carattere, con i suoi 11 punti informativi.
Español :
Un itinerario autoguiado para descubrir esta pequeña ciudad de carácter, con sus 11 puntos de información.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme