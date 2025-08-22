Cité médiévale en bocage variante par St-Menoux Bourbon-l’Archambault Allier

Cité médiévale en bocage variante par St-Menoux

Cité médiévale en bocage variante par St-Menoux Place de l’église 03160 Bourbon-l’Archambault Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette variante très sportive de 58 kilomètres pour 692 mètres de dénivelé est emblématique du département en termes de patrimoine et de paysage.

http://www.tourisme-bocage.fr/ +33 4 70 67 09 79

English :

This 58-kilometre, 692-metre climb is a very sporty variant, emblematic of the department in terms of heritage and landscape.

Deutsch :

Diese sehr sportliche Variante mit einer Länge von 58 Kilometern und einem Höhenunterschied von 692 Metern ist in Bezug auf das Kulturerbe und die Landschaft emblematisch für das Departement.

Italiano :

La pendenza di 58 chilometri e 692 metri di questo percorso molto sportivo è emblematica del patrimonio e del paesaggio del dipartimento.

Español :

El desnivel de 58 kilómetros y 692 metros de esta ruta muy deportiva es emblemático del patrimonio y el paisaje del departamento.

